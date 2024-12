Ucrânia relata perdas norte-coreanas na região russa de Kursk

(Reuters) - A Ucrânia afirmou nesta segunda-feira que unidades norte-coreanas que lutam pela Rússia sofreram perdas de pelo menos 30 soldados mortos ou feridos em torno de várias vilas no front na região russa de Kursk durante o fim de semana.

A declaração da agência de espionagem militar ucraniana veio depois que o presidente Volodymyr Zelenskiy disse no sábado que a Rússia estava usando tropas norte-coreanas em números significativos pela primeira vez para realizar ataques em Kursk, uma região russa onde a Ucrânia lançou uma incursão transfronteiriça em agosto.

A declaração é a primeira vez que Kiev alega perdas norte-coreanas nessa escala e com alguns detalhes. Disse que as baixas ocorreram em torno das vilas de Plekhovo, Vorozhba e Martynovka na região de Kursk. Não forneceu nenhuma evidência.

Não foi possível verificar os números de forma independente.

O Kremlin se recusou a comentar a afirmação ucraniana, encaminhando a questão ao Ministério da Defesa russo, que não fez nenhum comentário sobre o assunto.

A Rússia não confirmou nem negou a presença de norte-coreanos em seu lado. Inicialmente, Pyongyang descartou os relatos sobre o envio de tropas como "notícias falsas", mas uma autoridade norte-coreana disse que qualquer envio desse tipo seria legal.

"Devido às perdas, os grupos estão sendo reabastecidos com pessoal novo, em particular da 94ª brigada separada do Exército da RPDC, para continuar as operações de combate ativo na região de Kursk", escreveu a agência ucraniana.

A Ucrânia, quase um quinto da qual é controlada pelas forças de Moscou, criou um enclave na região de Kursk, que suas tropas têm lutado para manter como uma possível moeda de troca para qualquer negociação de paz.

(Reportagem de Tom Balmforth)