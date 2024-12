Turistas são internados após beberem coqueteis em resort de Fiji

Sete turistas foram internados após beberem coqueteis em um resort nas ilhas Fiji. A suspeita é de envenenamento. Informações foram divulgadas pelos governos de Fiji e da Austrália nesta segunda-feira (16).

O que aconteceu

De acordo com a Reuters, os sete turistas se sentiram mal após beberem coqueteis no Warwick Fiji. "Esse é um incidente extremamente isolado, afetando apenas esses sete hóspedes em um bar específico dentro do resort", afirmou o governo do Fiji.

As sete pessoas sentiram náuseas, vômito e sintomas neurológicos, segundo o Ministério da Saúde de Fiji. Eles têm entre 18 e 56 anos e quatro deles são da Austrália, informou a CNN.

Cinco pacientes já receberam alta, enquanto dois continuam no Hospital Lautoka. "Neste momento não temos detalhes conclusivos, mas estamos empenhados em garantir a segurança e o bem-estar dos nossos hóspedes", afirmou a direção do resort, em nota.

As causas da internação ainda serão investigadas. Uma testemunha disse à emissora australiana ABC que as pessoas que passaram mal tinham tomado uma piña colada.

Caso em Fiji acontece um mês após um caso semelhante no Laos. Seis turistas morreram após beber doses de bebidas alcóolicas que estavam adulteradas com metanol.