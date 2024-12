Produção das refinarias de petróleo da China aumenta pela 1ª vez em oito meses

Por Siyi Liu

CINGAPURA (Reuters) - A produção das refinarias da China em novembro registrou seu primeiro aumento em oito meses, segundo dados oficiais divulgados na segunda-feira, uma vez que as medidas de estímulo econômico de Pequim começaram a sustentar a atividade industrial e a demanda por petróleo.

As refinarias processaram 58,51 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto no mês passado, segundo dados do National Bureau of Statistics, o equivalente a 14,24 milhões de barris por dia (bpd).

Isso representou um aumento anual de 0,2%, interrompendo uma série de quedas consecutivas desde abril. O dado de outubro foi de 14,02 milhões de bpd.

"Uma série de pacotes de estímulo de Pequim ajudou a expandir a atividade industrial e a construção de infraestrutura, apoiando a demanda de diesel", disse Ye Lin, analista da Rystad Energy em Pequim.

Como resultado, as taxas operacionais de muitas refinarias independentes também melhoraram, acrescentou ela.

Dados divulgados na segunda-feira mostraram que o crescimento da produção industrial da China acelerou ligeiramente em novembro, em linha com relatórios anteriores que mostraram expansão na atividade industrial e de serviços na segunda maior economia do mundo.

A mais nova refinaria do país, a Yulong Petrochemical, estava operando sua unidade de petróleo bruto de 200.000 barris por dia (bpd) em cerca de 90% em novembro, em comparação com cerca de 60-70% no final de setembro, quando entrou em operação, disseram fontes comerciais no mês passado.

A produção de petróleo da China em novembro aumentou 0,2% em relação ao ano anterior, para 17,25 milhões de toneladas métricas, de acordo com os dados.

No acumulado do ano, a produção de petróleo foi de 194,92 milhões de toneladas métricas, um aumento de 1,9% em relação ao ano anterior.

A produção de gás natural aumentou 3,1% em novembro em relação ao ano anterior, para 20,7 bilhões de metros cúbicos (bcm). A produção do ano até o momento foi de 224,6 bcm, um aumento de 6,4%.

(Reportagem de Siyi Liu em Cingapura)