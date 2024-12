SÃO PAULO (Reuters) - O governo de Portugal anunciou nesta segunda-feira acordo com a Embraer para a compra de 12 aviões de combate Super Tucano 29N, segundo comunicado do Ministério da Defesa do país.

Além dos aviões, a compra envolve simulador de voo e serviços, e equivale a "investimento de cerca de 200 milhões de euros".

(Por Alberto Alerigi Jr.)