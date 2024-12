Nubank investe US$150 mi em banco digital com operações na África do Sul e Filipinas

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - O Nubank anunciou nesta segunda-feira que liderou uma rodada de financiamento série D no Tyme Group, um banco digital com operações na África do Sul e nas Filipinas, com aporte de 150 milhões de dólares, conforme comunicado à imprensa.

"Com este investimento, o Nubank se torna acionista minoritário do Tyme Group", afirmou o Nubank, acrescentando que a rodada totalizou 250 milhões de dólares, com o M&G Catalyst Fund subscrevendo 50 milhões e acionistas existentes contribuindo com mais 50 milhões.

De acordo com a plataforma brasileira, que tem operações também no México e na Colômbia, o Tyme Group -- fundado em 2019 -- possui cerca de 15 milhões de clientes e "é um dos bancos digitais de crescimento mais rápido globalmente".

"Estamos empolgados em trabalhar com o Tyme para compartilhar muitos dos nossos aprendizados de escalar esse modelo para centenas de milhões de clientes", afirmou o fundador e presidente-executivo do Nubank, David Vélez.

Além da África do Sul e das Filipinas, o Tyme Group possui uma sede global em Cingapura e um centro de desenvolvimento no Vietnã, onde planeja abrir sua próxima operação, disse o Nubank.