Newsletter TixaNews agora no UOL

A TixaNews e sua cobertura bem-humorada do mundo político e de tudo o que de relevante acontece em Brasília agora estão no UOL. A partir desta segunda-feira, a newsletter criada pela jornalista Josette Goulart passa a fazer parte da oferta de quase 30 boletins por email do UOL.

TixaNews chegará aos leitores de segunda a sexta, sempre à noite, com um resumo do dia. Para recebê-la gratuitamente, basta se inscrever.

É a segunda parceria entre o UOL e a TixaNews. A primeira foi TixaNews - Eleições Americanas, que trouxe a cobertura da corrida pela Casa Branca e foi uma das newsletters de maior sucesso do portfólio do UOL.

Subindo pelas paredes

"A Tixa é uma lagartixa que sobe as paredes para que as pessoas se informem sobre a política de um jeito alegre, divertido, sem esquerda, sem direita, sem centrão - sem centrão não vai dar, porque, né?", diz Josette.

Com 25 anos de profissão, Josette Goulart trabalhou com jornalismo investigativo, cobriu a área de negócios e a Justiça. Há quase seis anos, ela começou a testar a linguagem leve e divertida que hoje é a marca registrada da Tixa.

"Mas informar com humor não significa que a redação da Tixa não faz um jornalismo sério e com método. Pelo contrário, quanto mais humor, mais séria tem que ser a parte do jornalismo."

A equipe de fundadores da TixaNews conta ainda com o fotojornalista Marcelo Chello, que também vive há anos embrenhado nos bastidores da política, e com a jornalista Juliana Souza, ex-executiva da GE, que traz ao projeto uma vasta experiência no mundo corporativo. O estagiário Pedro Vedovato completa o time.

Além da TixaNews, o UOL tem outras quatro newsletters com o noticiário diário: Pra Começar o Dia, De Olho no Mundo (internacional), Olhar Apurado (com o melhor dos colunistas) e Por Dentro da Bolsa. No total são 29 títulos, sobre os mais variados temas. Conheça.