Na China, PBoC confirma planos de cortar juros em 2025, após nova orientação do governo

O Banco do Povo da China (PBoC) confirmou nesta segunda-feira, 16, planos de cortar as taxas de juros e de reduzir os compulsórios bancários no ano que vem, com objetivo se alinhar à orientação do governo para adotar uma política monetária "moderadamente frouxa". Em reunião para tratar dos novos direcionamentos, dirigentes da autoridade monetária prometeram usar uma "variedade de instrumentos" para ajudar a manter uma "liquidez ampla" e assegurar o cumprimento das metas econômicas. Segundo comunicado, as autoridades também se comprometeram em manter o yuan estável em nível equilibrado.