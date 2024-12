Motorista de app nega corrida e persegue passageiro por 'roupa suja'; veja

Um motorista de aplicativo negou corrida porque o passageiro estava com a "roupa suja" e ainda perseguiu o homem com uma faca, em Senador Canedo (GO), no último dia 12.

O que aconteceu

O mecânico Kelvy dos Santos saia do trabalho na companhia do filho, um adolescente de 14 anos, e solicitou uma corrida por aplicativo. A cena foi registrada pelas câmeras de segurança da região e as imagens mostram o momento em que o motorista chega no local, mas, ao perceber que o passageiro estava com roupa com aspecto sujo, impediu a entrada de Kelvy e do filho dele.

Além disso, o motorista também correu atrás do mecânico com uma faca e um porrete. As imagens mostram quando o passageiro tenta entrar no carro, mas as portas estão travadas. Ele fala algo em direção ao condutor que, na sequência, desce do veículo e tenta agredi-lo.

Filho do mecânico tenta se proteger, enquanto o mecânico foge dos golpes. Kelvy ainda tentou filmar a ação do motorista, mas o suspeito retornou para o carro e tentou atropelar a vítima.

Kelvy acionou a Polícia Militar de Goiás para registrar ocorrência. Em nota, a PMGO informou que a Força Tática de Senador Canedo identificou e deteve o suspeito, que foi levado para a delegacia.

PMGO apreendeu a faca e o porrete que foram usados no ataque contra o mecânico. O motorista foi levado para prestar depoimento, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência pelas vias de fato e por ameaça contra a integridade física da vítima.

Caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás. O UOL não conseguiu localizar a defesa do motorista. O espaço segue aberto para manifestação.

Em nota ao UOL, a Uber afirmou lamentar o ocorrido e disse "considerar inaceitável o uso de violência". A empresa também ressaltou "que não tolera qualquer forma de discriminação em viagens pelo aplicativo e que a conta do motorista parceiro foi desativada da plataforma".

Uber esclareceu que quando um usuário "sentir que o tratamento dado pelo parceiro não foi respeitoso", o recomendado é "reportar esses incidentes para que possamos tomar as medidas necessárias". "A plataforma tem o compromisso de promover respeito, igualdade e inclusão para todas as pessoas que utilizam o nosso app. Neste sentido, a Uber fornece diversos materiais informativos a motoristas parceiros sobre como tratar cada usuário com cordialidade e respeito", completou.