Em 1º dia após alta, Lula recebe visitas de ministros

O presidente Lula (PT) recebeu a visita de ministros em em sua casa em São Paulo, nesta segunda (16), primeiro dia após ter alta hospitalar.

O que aconteceu

Fernando Haddad (Fazenda) falou de medidas fiscais com presidente. O ministro tratou da reforma tributária e do pacote do corte de gastos, que dependem de aprovação no Congresso.

Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) chegaram na casa de Lula no período da tarde. O presidente também recebeu médicos da equipe do Sírio, como a infectologista Ana Helena Germoglio.

Os ministros Alexandre Padilha e Rui Costa visitam o presidente Lula em São Paulo Imagem: 16.dez.2024-Ana Paula Bimbati/UOL

Buzinas contra e a favor do petista. Durante o dia, carros com apoiadores e críticos ao presidentes passaram buzinando ou gritando em frente a casa de Lula, localizada no Alto de Pinheiros, bairro de alto poder aquisitivo na capital paulista. "Lula na cadeia", disse um dos motoristas. "Melhor presidente", falou outro.

Lula recebeu alta após passar por uma cirurgia de emergência no crânio. Ele ficou internado no Sírio-Libanês por seis dias e passou também por um procedimento complementar para bloquear o fluxo de sangue.

A previsão é que o presidente fique em São Paulo até quinta-feira (19). Lula fará uma tomografia na capital paulista nesta semana ainda antes de voltar para Brasília. Durante a internação, o petista não tirou licença e sancionou leis digitalmente do hospital.