Lancha explode e duas pessoas ficam feridas em Santa Catarina

Uma explosão em uma lancha deixou um homem e uma mulher feridos em Itá (SC) neste domingo (15).

O que aconteceu

O acidente ocorreu por volta das 12h30 no Porto de Itá, a 500 km da capital. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam sentadas sobre o compartimento do motor central quando houve a explosão de combustível no equipamento.

Os dois teriam saltado na água na sequência. O homem e a mulher nadaram até às margens, onde foram encontrados e atendidos pela corporação.

Vítimas estavam conscientes e com queimaduras de segundo grau nos membros inferiores. Após alguns curativos, os dois foram levados ao Hospital São Pedro da cidade e liberados ainda ontem, informou a direção da unidade ao UOL.

Os bombeiros conseguiram conter as chamas da lancha pouco tempo depois. Imagens mostram uma fumaça preta saindo do barco e a destruição deixada dentro da embarcação.