Justiça mantém preso ex-governador do Tocantins suspeito de planejar fuga internacional

A Justiça do Tocantins manteve a prisão preventiva do ex-governador Mauro Carlesse (Agir), após ouvi-lo no domingo, 15, na audiência de custódia.

A audiência de custódia é um procedimento padrão. Ela serve para o juiz avaliar a legalidade do cumprimento do mandado de prisão. São analisados aspectos como o tratamento dispensado ao preso.

Em nota, a defesa de Mauro Carlesse informou que ele sempre colaborou com a Justiça e que vai pedir a revogação da prisão (leia a íntegra da manifestação ao final da matéria).

Mauro Carlesse foi governador do Tocantins entre 2018 e 2021, até ser afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em meio a investigações da Polícia Federal por suposta propina de prestadoras do plano de saúde de servidores. Ele renunciou em março de 2022 para escapar de um processo de impeachment.

O ex-governador é alvo de diferentes investigações por suspeita de corrupção, como as operações Hygea, Éris e Timóteo 6:9. Ele foi preso porque, segundo o Ministério Público, vinha planejando uma fuga ao exterior. Ele teria conseguido emitir uma identidade uruguaia e um passaporte italiano.

A prisão aconteceu na Fazenda Joia Rara, no município de São Salvador, no sul do Tocantins, por ordem do juiz Márcio Soares da Cunha, da 3.ª Vara Criminal de Palmas.

O ex-secretário de Parcerias e Investimentos do Tocantins, Claudinei Aparecido Quaresemin, sobrinho do ex-governador, também teve a prisão preventiva decretada. Ele já estava preso em outra investigação.

COM A PALAVRA, A DEFESA DO EX-GOVERNADOR

O ex-governador Mauro Carlesse informa à população tocantinense que recebeu a notícia da prisão com indignação, pois não é condenado em nenhum processo e nem possui qualquer proibição de ir e vir, estando em pleno gozo de todos os seus direitos fundamentais, principalmente o de ir e vir.

Quando requisitado, sempre responde à Justiça com advogado constituído e colabora com as informações solicitadas.

Mauro Carlesse sempre esteve à disposição da Justiça e assim permanecerá. A defesa irá apresentar o pedido de revogação da prisão.