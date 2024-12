Jato Boeing 737 da Gol faz pouso em condições de emergência no RS

SÃO PAULO (Reuters) -Um avião Boeing 737 operado pela Gol com destino ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, teve de fazer um pouso em condições de emergência na tarde de domingo em Canoas (RS) após problema na aeronave, confirmou a companhia nesta segunda-feira.

O avião teria apresentado problemas nos flaps, segundo o site especializado Aeroin, que reproduziu áudio de comunicação entre piloto e controladores de tráfego aéreo.

Questionada a respeito do problema nos flaps citado pelo piloto na gravação reproduzida pelo site, a Gol informou que a aeronave, voo G3 1885, que tinha saído de Guarulhos (SP) "precisou alternar para a Base Aérea de Canoas após apresentar um problema técnico".

Posteriormente, a Gol confirmou que houve problema nos flaps da aeronave, que "pousou em Canoas sem qualquer intercorrência e os passageiros desembarcaram normalmente, em total segurança".

"A companhia reforça que as ações em relação ao voo foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da Gol", disse a empresa no comunicado à imprensa.

