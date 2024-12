Inter de Milão atropela Lazio (6-0) e segue a 3 pontos da líder Atalanta

A Inter de Milão venceu a Lazio com um retumbante 6 a 0 nesta segunda-feira (16) em Roma, no encerramento da 16ª rodada e continua a três pontos do líder da Serie A, a Atalanta.

Atual campeã italiana, a Inter, que foi dominada no primeiro tempo, abriu o caminho para a vitória antes do intervalo com um pênalti convertido pelo turco Hakan Calhanoglu (41') e um chute na segunda trave do lateral-esquerdo Federico Dimarco (45').

Depois de passar pelo vestiário, o time de Milão acelerou na segunda etapa e ampliou com um ótimo chute do meio-campista Nicolo Barella (51') e uma cabeçada do holandês Denzel Dumfries (53').

Na reta final marcaram o brasileiro Carlos Augusto (77') e o centroavante francês Marcus Thuram (89'), que chegou a 11 gols no campeonato nesta temporada.

Graças a esta terceira vitória consecutiva, a Inter se consolida em terceiro lugar com 34 pontos, três a menos que a Atalanta, que no sábado alcançou sua décima vitória consecutiva, contra o Cagliari (1-0).

A Inter está dois pontos atrás do Napoli (2º), que encerrou o fim de semana com uma vitória por 3 a 1 sobre a Udinese.

Mas a equipe de Simone Inzaghi tem um jogo a menos, após o adiamento do duelo contra a Fiorentina, no dia 1º de dezembro, devido à parada cardíaca sofrida por Edoardo Bove aos 16 minutos.

Depois desta derrota humilhante diante de sua torcida, a Lazio é a quinta colocada com 31 pontos.

--- Resultados da 16ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Empoli - Torino 0 - 1

- Sábado:

Cagliari - Atalanta 0 - 1

Udinese - Napoli 1 - 3

Juventus - Unione Venezia 2 - 2

- Domingo:

Lecce - Monza 2 - 1

Bologna - Fiorentina 1 - 0

Parma - Hellas Verona 2 - 3

Como - Roma 2 - 0

Milan - Genoa 0 - 0

- Segunda-feira:

Lazio - Inter 0 - 6

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Atalanta 37 16 12 1 3 39 17 22

2. Napoli 35 16 11 2 3 24 11 13

3. Inter 34 15 10 4 1 40 15 25

4. Fiorentina 31 15 9 4 2 28 11 17

5. Lazio 31 16 10 1 5 30 23 7

6. Juventus 28 16 6 10 0 26 12 14

7. Bologna 25 15 6 7 2 21 18 3

8. Milan 23 15 6 5 4 24 16 8

9. Udinese 20 16 6 2 8 19 25 -6

10. Empoli 19 16 4 7 5 14 16 -2

11. Torino 19 16 5 4 7 17 20 -3

12. Roma 16 16 4 4 8 18 23 -5

13. Genoa 16 16 3 7 6 13 24 -11

14. Lecce 16 16 4 4 8 10 27 -17

15. Parma 15 16 3 6 7 23 28 -5

16. Como 15 16 3 6 7 18 28 -10

17. Hellas Verona 15 16 5 0 11 21 39 -18

18. Cagliari 14 16 3 5 8 15 26 -11

19. Monza 10 16 1 7 8 14 21 -7

20. Unione Venezia 10 16 2 4 10 15 29 -14

© Agence France-Presse