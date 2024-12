Indústria do aço estima queda em produção e vendas no Brasil em 2025

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria siderúrgica estimou nesta segunda-feira que a produção de aço bruto do Brasil em 2025 vai cair 0,6%, para 33,58 milhões de toneladas, enquanto as vendas no mercado interno deverão recuar 0,8%, para 21 milhões de toneladas, informou a entidade que representa as usinas, Aço Brasil.

A expectativa para o consumo aparente, métrica que reúne as vendas no mercado interno de produtos feitos no país e importados, é de avanço de 1,5%, para 26,66 milhões de toneladas, informou a entidade.

O Aço Brasil, que em meados do ano reviu suas projeções de 2024 para um crescimento de 0,7% na produção, ante expectativa anterior de queda de 3%, estimou que o setor deve encerrar este ano com alta de 5,5% no volume produzido, a 33,79 milhões de toneladas.

De janeiro a novembro, o setor produziu 31,17 milhões de toneladas de aço bruto, um crescimento de 5,6% na comparação anual.