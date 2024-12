Incêndio de grandes proporções atinge ao menos 100 casas em Cubatão (SP)

Do UOL, em São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu ao menos 100 moradias nesta segunda-feira (16) em Cubatão (SP).

O que aconteceu

As chamas tiveram início por volta das 8h40. Uma grande nuvem de fumaça preta foi gravada em cima da Vila dos Pescadores, uma comunidade da cidade situada entre a estrada Via Anchieta e o Rio Casqueiro, com cerca de 9 mil habitantes.

Pelo menos 100 casas foram incendiadas, informou a Defesa Civil. Ainda não há informações de quantas pessoas foram afetadas. Equipes da Assistência Social e Habitação começarão ainda hoje o cadastro dos moradores que foram prejudicados.

O incêndio foi extinto às 11h e está em fase de rescaldo. A Defesa também disse ter entrado em contato com Fundo Social do Estado para solicitação de ajuda humanitária, como roupas e alimentos.

O UOL entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) para saber sobre a possível causa do incidente. Ainda não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.