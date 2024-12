SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com sinal positivo nesta segunda-feira, após duas quedas seguidas, mas com fôlego ainda frágil, uma vez que persistem preocupações com o cenário fiscal brasileiro.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,06%, a 124.684,66 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, no próximo dia 18, perdia 0,21%.

(Por Paula Arend Laier)