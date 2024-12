Homem é morto com cinco tiros dentro de Camaro amarelo em Pernambuco

Um homem foi morto a tiros dentro de seu próprio carro de luxo, um Camaro amarelo, na cidade de Belo Jardim, no agreste de Pernambuco, no domingo (16).

O que aconteceu

Kleber Macena, 27, foi alvejado por cerca de cinco disparos. O crime aconteceu na madrugada de ontem, no bairro Maria Cristina, região central da cidade. As informações são da Polícia Civil de Pernambuco.

A vítima, que era conhecida como "Klebinho do Camaro Amarelo", foi alvo de uma emboscada. Conforme a PCPE, o crime foi parcialmente registrado por câmeras de segurança das casas do bairro, e mostram o momento em que o veículo no qual Kleber estava é abordado por dois rapazes em uma motocicleta, que efetuam os disparos e fogem em seguida.

Cena do crime não foi preservada. Objetos pessoais, como o celular e a carteira da vítima, não foram encontrados. Os investigadores também não conseguiram localizar cápsulas dos projéteis disparados. A polícia encontrou R$ 1.200 em dinheiro que estava no bolso de Kleber.

Kleber tinha antecedentes criminais, no entanto, a motivação para o crime ainda não foi esclarecida. A polícia também não informou se a vítima estava sozinha ou acompanhada no carro.

Caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. Até o momento, ninguém foi preso.