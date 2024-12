Futuros sobem com investidores à espera de decisão do Fed e dados

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta segunda-feira, com os investidores à espera de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve nesta semana, bem como dados que ajudarão a definir o tom da política monetária no próximo ano.

A última decisão do Fed sobre a taxa de juros no ano ocorrerá na quarta-feira, com os investidores precificando uma chance de mais de 97% de uma redução de 25 pontos-base nos juros, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

No entanto, o foco principal será a perspectiva das autoridades para o próximo ano, com a divulgação de um "gráfico de pontos" atualizado das previsões, à medida que as apostas são moderadas quanto ao ritmo de cortes em meio ao forte crescimento econômico e à inflação persistente.

"O foco principal será o Fed, que deve cortar os juros em 25 pontos-base, mas acreditamos que o Fed reduzirá as expectativas de cortes mais adiante", disseram analistas do SEB.

Uma agenda repleta de dados também aguarda os investidores durante a semana. Os PMIs de manufatura e serviços de dezembro da S&P Global serão divulgados mais tarde, com os números da produção industrial, vendas no varejo e o índice PCE também programados para a semana.

O futuro do S&P 500 subia 0,12%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,21%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,08%.

As ações têm avançado neste ano, uma vez que os ganhos em ações relacionadas à inteligência artificial, o início do ciclo de corte de juros pelo Federal Reserve e as políticas pró-negócios esperadas do novo governo de Donald Trump têm elevado os papéis.

(Por Lisa Mattackal em Bengaluru)