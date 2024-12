Fenasoja 2024 encerra com R$ 3,6 bilhões em negócios

São Paulo, 16/12 - A Fenasoja 2024 encerrada no último dia 8 em Santa Rosa (RS) registrou R$ 3,6 bilhões em negócios, segundo levantamento técnico da Unijuí. O valor é 300% superior ao volume de negócios da edição anterior, em 2022, que registrou 1,2 bilhão em negócios."O destaque é para os negócios fechados e prospectados pelas instituições financeiras, no montante de R$ 2,7 bilhões, seguido do setor do agronegócio, que declarou R$ 702 milhões em negócios fechados e prospectados nesta edição", disse a organização do evento em nota. "O setor de veículos também foi destaque e registrou aproximadamente R$ 70 milhões em negócios, acompanhado do comércio, com R$ 56 milhões, e serviços, com R$ 50 milhões. O setor de gastronomia contabilizou R$ 4,2 milhões." A próxima edição será realizada entre os dias 1 a 10 de maio de 2026.