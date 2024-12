EXCLUSIVO-Equipe de Trump planeja reversão das políticas de Biden para veículos elétricos

Por Jarrett Renshaw e Chris Kirkham

(Reuters) - A equipe de transição do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está recomendando mudanças para cortar o apoio a veículos elétricos e estações de recarga e fortalecer medidas que bloqueiam a entrada de carros, componentes e materiais de bateria da China, de acordo com um documento visto pela Reuters.

As recomendações, que não foram relatadas anteriormente, ocorrem em um momento em que a transição dos veículos elétricos dos EUA está estagnada e o setor de veículos elétricos da China, altamente subsidiado, continua a crescer, em parte devido à sua cadeia de fornecimento de baterias superior. Na campanha eleitoral, Trump prometeu flexibilizar as regulamentações sobre carros movidos a combustíveis fósseis e reverter o que ele chamou de mandato de VE do presidente Joe Biden.

A equipe de transição também recomenda a imposição de tarifas sobre todos os materiais de bateria globalmente, uma tentativa de impulsionar a produção dos EUA e, em seguida, negociar isenções individuais com os aliados, mostra o documento.

Em conjunto, as recomendações são um grande afastamento da política do governo Biden, que procurou equilibrar o incentivo a uma cadeia de suprimentos de baterias domésticas, separada da China, com uma rápida transição de VE. O plano da equipe de transição redirecionaria o dinheiro que agora flui para a construção de estações de recarga e para tornar os VEs acessíveis para as prioridades de defesa nacional.

As propostas vieram de uma equipe de transição de Trump encarregada de elaborar uma estratégia para a rápida implementação de novas políticas automotivas. A equipe também pede a eliminação do crédito fiscal de 7.500 dólares do governo Biden para a compra de veículos elétricos pelo consumidor, um plano que a Reuters informou pela primeira vez no mês passado.

As políticas podem afetar as vendas e a produção de veículos elétricos nos EUA em um momento em que muitas montadoras tradicionais, incluindo General Motors e Hyundai, introduziram recentemente uma gama mais ampla de ofertas de veículos elétricos no mercado norte-americano.

O corte do apoio governamental aos veículos elétricos também poderia prejudicar as vendas da Tesla, de Elon Musk, o principal vendedor de veículos elétricos dos EUA. Mas Musk, que gastou mais de um quarto de bilhão de dólares para ajudar a eleger Trump, disse que a perda de subsídios prejudicaria mais os rivais do que a Tesla.

A equipe de transição pede que sejam recuperados os fundos remanescentes do plano de Biden de 7,5 bilhões de dólares para construir estações de recarga e transferir o dinheiro para o processamento de minerais de bateria e para a "cadeia de suprimentos de defesa nacional e infraestrutura crítica".

Embora as baterias, os minerais e outros componentes de VE sejam "essenciais para a produção de defesa", os veículos elétricos "e as estações de recarga não são", diz o documento.

Nos últimos anos, o Departamento de Defesa tem destacado as vulnerabilidades estratégicas dos EUA devido ao domínio da China na mineração e no refino de minerais essenciais, incluindo grafite e lítio necessários para baterias e metais de terras raras usados em motores de veículos elétricos e aeronaves militares.

A porta-voz da transição de Trump, Karoline Leavitt, disse que os eleitores deram a Trump um mandato para cumprir as promessas de campanha, incluindo o fim dos ataques do governo aos carros movidos a gasolina.

"Quando assumir o cargo, o presidente Trump apoiará a indústria automobilística, permitindo espaço para carros movidos a gasolina e veículos elétricos", afirmou Leavitt em um comunicado.