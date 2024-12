EUA: Google lança nova ferramenta de IA para criação de imagens e impulsuina ações em NY

O Google lançou nesta segunda-feira, 16, ferramenta de inteligência artificial generativa que permite que o usuário faça prompts com imagens, ao invés de textos. A ferramenta, chamada Whisk, está disponível para testes nos EUA.

Associado ao anúncio da última semana de conclusão de mais uma etapa do desenvolvimento do seu processador de computação quântica, o Willow, o lançamento do Whisk ajuda a impulsionar as ações da Alphabet em Nova York, que sobem mais de 4% neste pregão em Nova York.