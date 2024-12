Você cuida da sua axila? Desodorante em creme promete super-hidratação

Estava incomodada em usar desodorantes em spray e o aerosol me fazia lembrar de que eu poderia ser mais ecológica. Minha axila ainda começou a ficar mais "endurecida" e com manchas. Sentia que tinha que esfregar no banho para me livrar de todo o produto e, mesmo assim, ficavam pontinhos inflamados.

Nesse momento de irritação, me apresentaram aos novos desodorantes em creme de Dove. Eles têm uma textura de creme hidratante, são absorvidos com rapidez pela pele e não mancham as roupas. Mesmo parecendo muito leve, seguram o cheiro ruim no "suvaquinho".

Testei as três opções do produto e conto os resultados a seguir. Mas antes, vale explicar como funciona cada um deles:

O da tampa na cor azul: repara o pós-depilação

O da tampa na cor rosa: previne o surgimento de manchas e tem niacinamida (virou o queridinho das consumidoras e chegou a esgotar nas farmácias)

O da tampa verde: previne irritação e é hipoalergênico

O que eu gostei

Textura. O que realmente me pegou foi a textura do antitranspirante. Ao colocar direto na mão, é possível notar como parece um creme hidratante e não um desodorante. A pele da minha axila ficou muito mais hidratada, mais clara e sinto que consigo remover o produto por completo quando quero, algo que estava difícil com uso de desodorante em aerosol, que sempre deixava a pele mais áspera.

Aplicabilidade. Adorei o formato da embalagem. Passar direto na pele e não ter aquela bolinha que se move (como em desodorantes roll on), me fez sentir que o produto é melhor aproveitado. É possível espalhar com facilidade e espremer bem para sair creme até o fim.

Secagem. Meu maior desespero de desodorante em creme era ficar com uma gosma branca embaixo do braço. Com esses produtos não tive problemas. Eles são absorvidos rapidamente pela pele e a axila fica seca e cheirosa.

Perfumes. Falando em cheiros, ter opções foi ótimo. Gostei de todos, mas vale pontuar que o azul tem o cheiro característico dos produtos Dove, o rosa tem um cheiro novo muito gostoso e leve. E senti que o verde é mais discreto, sem perfume.

Transferência. A textura é mais líquida do que outros desodorantes em creme que já usei e, por secar rapidamente, não há transferência ou mancha nas roupas.

Durabilidade. Por não ser necessário aplicar muito produto, eles rendem bem. As embalagens duram cerca de dois meses, o que me fez achar um bom custo-benefício.

Linha do tipo sérum tem desodorantes para prevenir irritação, reparar a pele e prevenir manchas Imagem: Maju Marques

Ponto de atenção

Quantidade. Como só costumava usar desodorante em spray, não tinha noção da quantidade que precisava aplicar. Colocava bastante no início, como se a lógica fosse ter mais produto para durar e não ficar fedida. Mas errei. Criando uma leve película branca em toda a axila, você já garante proteção o dia todo, sem suor, sem fedor e sem ficar grudento.

O que mudou para mim?

Me fez perder o preconceito de desodorantes mais cremosos. Mudei meu hábito e vou ser consumidora de antitranspirantes em creme e não spray.

Quem pode gostar?

É uma boa opção para quem tem pele mais sensível e para quem quer tirar as manchas da axila. E, por ter versão hipoalergênica, pode baratear o custo de quem costuma ter reações e só usar produtos caríssimos.

