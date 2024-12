Renda familiar é critério para receber Bolsa Família, e não desemprego

Do UOL, no Rio

Estar desempregado não é critério para receber o Bolsa Família, ao contrário do que sugerem posts desinformativos nas redes sociais.

Pessoas empregadas ou MEIs são elegíveis para o programa, desde que a renda familiar per capita esteja limitada a até R$ 218 por mês.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Uma imagem com o seguinte texto tem sido compartilhada nas redes sociais: "Faz a conta. Se o IBGE diz que há apenas 6,8 milhões de desempregados no Brasil, por qual razão o governo distribui Bolsa Família para 54,3 milhões de pessoas?".

Por que é distorcido

Desemprego não é critério para recebimento do Bolsa Família. O principal requisito do programa é a renda familiar mensal por pessoa. Pessoas empregadas com carteira assinada ou Microempreendedores Individuais (MEI), ou que tenham outra fonte de renda podem receber a assistência desde que a renda mensal por pessoa seja de até R$ 218 (confira aqui e aqui).

Para ter acesso ao benefício é necessário se inscrever no CadÚnico. O cadastro é feito presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos municípios (aqui).

54,4 milhões recebem Bolsa Família. De acordo com o governo federal, este mês o benefício será pago a 20,8 milhões de famílias atingindo 54,4 milhões de pessoas (aqui).

Menor taxa de desocupação desde 2012. Segundo a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), o trimestre finalizado em outubro deste ano registrou 6,8 milhões de pessoas desempregadas (aqui), o que corresponde a 6,2%. Essa é a menor taxa de desemprego da série histórica, iniciada em janeiro de 2012.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 5.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters e Aos Fatos.

