Túnel mais profundo do mundo de R$ 12 bi cortará viagem de 21h pela metade

A Noruega está investindo em um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos de sua história, o túnel submarino Rogfast. O túnel ligará os distritos de Randaberg e Bokn, por uma passagem de cerca de 26 quilômetros. O projeto é parte de um plano de modernização da rodovia costeira E39, que terá um custo estimado de 36 bilhões de libras (cerca de R$ 277 bilhões).

O túnel promete revolucionar o transporte na região ao substituir balsas e reduzir significativamente o tempo de viagem. As informações são do Jornal britânico, The Telegraph.

O que aconteceu

O túnel permitirá que motoristas percorram o trecho em apenas 35 minutos, eliminando 11 horas de uma viagem de 21 horas na rodovia E39, que conecta Trondheim, no norte, a Kristiansand, no sul.

Hoje, a rota é interrompida por sete trechos onde são necessárias balsas para cruzar os fiordes. Segundo Oddvar Kaarmo, gerente do projeto, "quando o túnel estiver concluído, não precisaremos depender do bom tempo para manter as estradas abertas."

A nova infraestrutura facilitará o transporte de bens e atrairá visitantes para a costa oeste da Noruega, otimizando o desenvolvimento econômico da região.

O orçamento para o Rogfast é de aproximadamente 1,6 bilhão de libras (cerca de R$ 12 bilhões). Cerca de 40% do custo será financiado pelo governo, enquanto o restante virá de um pedágio estimado em 30 libras por passagem (cerca de R$ 228,07).

Como será o túnel

O Rogfast será escavado em rochas abaixo da água, atingindo uma profundidade máxima de 1.300 pés (cerca de 396 metros), tornando-se o túnel submarino mais profundo do mundo. Com 16,5 milhas de extensão (aproximadamente 26,5 km), ele contará com quatro pistas distribuídas em dois túneis paralelos.

Estima-se que o trajeto completo pelo túnel levará cerca de 35 minutos.

As obras começaram em 2018, mas sofreram atrasos durante a pandemia. A inauguração está programada para 2033.