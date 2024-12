Comissão dos EUA está dividida sobre autorizar Nippon Steel comprar US Steel, diz FT

(Reuters) - O Tesouro dos Estados Unidos informou à Nippon Steel que a comissão que analisa a proposta de compra da U.S. Steel pela companhia japonesa por 14,9 bilhões de dólares ainda não chegou a um acordo sobre uma decisão, publicou o Financial Times no domingo.

O Tesouro, que lidera o Comitê de Investimento Estrangeiro nos EUA (CFIUS), escreveu para ambas as empresas no sábado dizendo que as nove agências do painel estão tentando chegar a um consenso antes do prazo final para apresentar uma recomendação ao presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou o jornal, citando várias fontes familiarizadas com as negociações.

O CFIUS, um poderoso comitê encarregado de analisar os investimentos estrangeiros em empresas norte-americanas quanto aos riscos à segurança nacional, tem até 22 de dezembro para tomar uma decisão sobre a aprovação, bloqueio ou extensão do prazo para a análise do negócio, informou a Reuters.

U.S. Steel, CFIUS e Nippon Steel não comentaram o assunto. Representantes do Tesouro dos EUA também não quiseram comentar.

O negócio enfrentou oposição nos EUA desde que foi anunciado no ano passado, com Biden e seu sucessor Donald Trump indicando publicamente suas intenções de bloquear a compra da siderúrgica norte-americana pelo grupo japonês.

O CFIUS disse às duas empresas em setembro que o negócio criaria riscos à segurança nacional porque poderia prejudicar o fornecimento de aço necessário para projetos críticos de transporte, construção e agricultura, de acordo com uma carta vista pela Reuters.

(Por Surbhi Misra)