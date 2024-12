Com lesão no tornozelo, Lamine Yamal vai desfalcar Barça em 3 ou 4 jogos

Uma lesão no tornozelo direito no jogo em que o Barcelona perdeu para o Leganés (1-0) manterá o seu atacante Lamine Yamal afastado dos gramados por 3 ou 4 jogos, anunciou nesta segunda-feira (16) o time catalão.

Yamal sofreu "trauma no tornozelo direito durante o jogo de ontem contra o CD Leganés", o clube num comunicado divulgado nas redes sociais, um dia após a derrota no jogo da LaLiga.

"Os exames realizados nesta manhã revelaram uma lesão de grau 1 no ligamento tibiofibular anterior. O tempo aproximado de ausência será entre 3 e 4 semanas", acrescenta o comunicado.

Na derrota de domingo, Yamal foi substituído por Gavi aos 75 minutos, após passar grande parte do jogo mancando devido a uma entrada sofrida logo aos 15 minutos.

A estrela do Barça, de 17 anos, vai desfalcar sua equipe no duelo de sábado em Barcelona contra o Atlético Madrid, segundo colocado de LaLiga atrás do clube catalão, com o mesmo número de pontos (38), mas um jogo a menos.

Depois de uma sequência negativa de três derrotas em outubro diante de Benfica (4-0), Lille (3-1) e Betis, o Atlético de Madrid não perdeu mais e subiu ao topo da tabela do campeonato espanhol, enquanto o Barça sofreu duas derrotas nos últimos dois jogos disputados em seu estádio.

