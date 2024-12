CFTC/CBOT: fundos reduzem apostas na queda dos preços de soja na semana até 10/12

São Paulo, 16 - Fundos de investimento reduziram suas apostas na queda dos preços de soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 10 de dezembro. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida vendida caiu 32,7% no período, de 45.460 para 30.594 lotes. No período, fundos aumentaram suas apostas na alta dos preços de milho. A posição líquida comprada subiu 126,32%, de 73.239 para 165.572 lotes. Já o saldo vendido em trigo caiu 3,52% na semana até 10 de dezembro, de 70.961 para 68.461 lotes.