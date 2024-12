Câncer de pâncreas é um dos menos comuns: veja os sinais e como tratar

O prefeito reeleito de Cabreúva (SP), Antonio Carlos Mangini (PL), morreu no domingo (15), por complicações de um câncer no pâncreas.

Quando comparado com outros tipos de câncer, o de pâncreas se classifica entre os menos comuns. Apesar disso, ele é temido, porque sua taxa de sobrevivência é baixa. Na maioria das vezes, quando a doença é diagnosticada, ela já se encontra em estágio avançado.

A enfermidade é responsável por 5% do total de óbitos causados pelo câncer no Brasil, pode acometer homens e mulheres igualmente, mas é ligeiramente mais frequente no grupo masculino. Além disso, os riscos de ter esse tumor aumentam com o avanço da idade: em 90% de todos os casos ele se manifesta entre pessoas com idade superior a 55 anos.

A doença é considerada desafiadora porque acomete um órgão vascularizado cercado de outros órgãos importantes, pode se espalhar facilmente e também ser assintomática. Apesar disso, os médicos garantem que ela tem tratamento e é curável. A condição para isso é o diagnóstico precoce.

Quais são as causas do câncer de pâncreas?

Imagem: Getty Images/iStockphoto

A maioria desses tumores decorre da exposição a diferentes fatores de risco (situações que aumentam a probabilidade de ter a doença), como:

Tabagismo;

Idade acima de 55 ou 60 anos;

Obesidade associada à ausência de atividade física;

Pancreatite (inflamação crônica adquirida ou hereditária);

Consumo exagerado de bebidas alcoólicas;

Diabetes tipo 2;

Hereditariedade (mutações genéticas que passam de geração a geração);

Cirrose;

Infecção por Helicobacter pylori;

Exposição a substâncias químicas;

Histórico familiar.

Como reconhecer os sintomas?

Inicialmente, esse tipo de tumor pode ser silencioso (é assintomático), mas conforme vai se desenvolvendo podem ser observadas algumas manifestações. Veja a seguir:

Diabetes (piora ou aparecimento súbito do diabetes);

Perda de peso involuntária;

Falta de apetite;

Dor abdominal (parte superior);

Dor na região lombar;

Icterícia (amarelamento das mucosas);

Fezes claras;

Urina mais escura;

Coceira na pele (decorrente dos sais biliares);

Trombose venal profunda.

Especialistas como o clínico geral (generalista) e o gastroenterologista são treinados para investigar essas queixas e, diante delas, devem verificar como anda o funcionamento do seu pâncreas.

Como é feito o tratamento?

Ele varia a depender do tipo e do estágio da doença, além das condições gerais de saúde do paciente. Na maioria das vezes, é realizado com a ajuda de uma equipe multidisciplinar (oncologista, cirurgião, patologista, radiologista, especialista em dor etc.).

As estratégias terapêuticas que os médicos têm à disposição são a cirurgia (pode ser até minimamente invasiva como a laparoscópica ou a robótica), a radioterapia, quimioterapia, além de outros medicamentos que serão indicados nas seguintes condições:

Tumores pequenos e iniciais: a cirurgia é tratamento local para retirada do tumor e é a única opção que oferece chance de cura;

Tumor maior, com maior risco de células circulantes: começa com quimioterapia, algumas vezes inclui radioterapia e, depois, cirurgia;

Presença de metástase: nesse caso, a prioridade não é mais a cirurgia, mas um tratamento que alcance todos os pontos da doença em outros órgãos, o que se faz por meio da quimioterapia paliativa.

O câncer de pâncreas já possui terapias-alvo (fármacos específicos que combatem células cancerígenas), como os inibidores de PARP ou a imunoterapia.

Quando possível, a cirurgia é a chave para o tratamento curativo e a sobrevida é de 20% a 30% em cinco anos, em média. Quando a quimioterapia é a única opção, a sobrevida cai para 12 meses.

Dá para prevenir?

Imagem: Getty Images

Nem sempre é possível prevenir um tumor no pâncreas, especialmente quando ele se relaciona a fatores genéticos. No entanto, você pode reduzir o risco de ter esse tipo de câncer adotando hábitos de vida saudáveis como evitar o tagabismo e o consumo excessivo de álcool, investir em algum tipo de atividade física, além de manter equilibrados dieta e peso.

Todas essas medidas previnem também outras doenças crônicas, como o diabetes, enfermidade considerada fator de risco para esse tipo de tumor.

*Com informações de reportagens publicadas em 25/10/2024, 03/05/2022 e 23/04/2023