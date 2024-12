BCE: Lagarde reforça expectativa por mais cortes de juros e vê inflação a caminho da meta

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reforçou nesta segunda-feira, 16 expectativa por contínuo relaxamento monetário ao longo do ano que vem, em meio à crescente confiança de que a inflação caminha para se acomodar na meta de 2% na zona do euro.

Em discurso durante conferência organizada pelo Banco da Lituânia, Lagarde disse que a política monetária atual é restritiva. "Mas se os dados recebidos continuarem a confirmar o nosso cenário base, a direção da viagem é clara e esperamos reduzir ainda mais as taxas de juros", afirmou.

Lagarde ressaltou que os indicadores até o momento têm validado a trajetória traçada pelas projeções do BCE. Segundo a banqueira central, a inflação está mais perto da meta, embora ainda não tenha chegado lá.

Por isso, o BC europeu retirou de sua comunicação a menção à necessidade de manter a política "suficientemente restritiva enquanto for necessário", de acordo com ela. "Já não buscamos uma política 'suficientemente restritiva', mas pretendemos apresentar uma postura política 'apropriada'", explicou.

Lagarde, no entanto, ainda vê riscos no horizonte da economia europeia. O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, tem ameaçado impor tarifas contra produtos de parceiros comerciais. "Se Estados Unidos - o nosso maior mercado de exportação - adotarem uma orientação protecionista, o crescimento na zona do euro será provavelmente afetado", alertou.