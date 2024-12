Árvore de Natal flutuante cai e deixa um morto em Maricá (RJ)

Colaboração para o UOL, no Rio de Janeiro

Um homem morreu na tarde desta segunda-feira (16) em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, após uma árvore de Natal flutuante desabar durante uma forte tempestade. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

As três vítimas trabalhavam na árvore, de 56 metros de altura, no momento do acidente.

O que aconteceu

Uma tempestade atinge a região. O Instituto Nacional de Meteorologia previa ventos de até 100km/h. Durante a ventania, a árvore flutuante não suportou as rajadas de vento e tombou, por volta das 16h30.

A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Conde Modesto Leal, mas já chegou morta à unidade, segundo Prefeitura de Maricá. Os feridos recebem atendimento médico no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara e estão fora de perigo.

A árvore foi montada para ser uma das principais atrações turísticas de Maricá neste Natal. A inauguração estava prevista para a próxima quarta-feira (18). O local ainda ganharia um deck para que os visitantes ficassem bem próximos à árvore.