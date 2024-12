Aeroporto de Porto Alegre volta a funcionar 100% sete meses após enchentes

A pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, voltou a operar em 100% de sua extensão na manhã desta segunda-feira (16). O aeroporto estava em obras de recuperação desde maio, quando enchentes atingiram o Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Porto Alegre estava funcionando parcialmente. Os voos, que haviam sido suspensos em 3 de maio, estavam sendo retomados de forma gradual desde 21 de outubro.

Foto de 16 de agosto mostra o trabalho de recuperação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre Imagem: Divulgação/Fraport Brasil

Aeroporto preciso passar por obras de recuperação após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em abril e maio. Além da pista de pouso e decolagem, também foram recuperadas as taxiways (vias de acesso entre os pátios de aeronaves e a pista) e o terminal de passageiros, reportou a Fraport, concessionária que administra o aeroporto.

Com a conclusão das obras, o aeroporto volta a funcionar 24 horas por dia. A concessionária projeta que, em janeiro, o terminal terá, em média, 124 movimentos por dia.

Pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Salgado Filho após a conclusão das obras de recuperação Imagem: Divulgação/Fraport Brasil

O primeiro voo internacional após as enchentes deve pousar na madrugada da próxima quinta-feira (19). A previsão é que a viagem da Copa Airlines vinda da Cidade do Panamá chegue ao aeroporto às 0h20. Serão quatro viagens semanais a partir desta data.

Voos para Lima e Santiago, operados pela Latam Airlines, serão retomados em janeiro. Já a Aerolíneas Argentinas volta a operar em março, enquanto a previsão é que os voos da Sky Airlines sejam retomados em Porto Alegre em junho. Ainda não há previsão da retomada das viagens entre Porto Alegre e Lisboa, operada pela TAP.