Prefeitura do Rio anuncia criação de parque temático cristão na Zona Oeste

Do UOL, no Rio

A Prefeitura do Rio promete construir um parque temático cristão na zona oeste da cidade. O local terá o nome de 'Terra Prometida' e vai ser criado onde atualmente funciona a Cidade das Crianças Leonel Brizola, em Santa Cruz, na Zona Oeste.

O que aconteceu

Inspirado no Cristianismo. A prefeitura anunciou a criação de um parque temático cristão. É o primeiro deste tipo na cidade. No projeto do "Terra Prometida" estão previstas área de eventos, e locais batizados como "Caminho do Mar Vermelho", "Caminho do Monte", "Topo do Monte Sinai", "Jardim de Contemplação" e "Caminho das Águas".

Segundo a prefeitura, o objetivo é estimular o turismo religioso. Nenhum outro parque público da cidade tem temática religiosa. Não foi informado se há intenção de criar espaços como este dedicados a outras religiões.

O parque deve abrigar uma esplanada para eventos com capacidade para 70 mil pessoas, salas de conferência e estacionamento. O espaço vai contar também com um auditório principal com capacidade para seis mil pessoas, um parque infantil, ciclovia e quadras esportivas, além de comércio.

O espaço terá 198,5 mil metros quadrados. O parque Terra Prometida será o segundo maior parque municipal em extensão, atrás apenas do Parque Oeste, em Inhoaíba, que tem 234 mil metros quadrados.