Andreza: Lula esquece de lamentar morte na UPA ao ter alta do Sírio-Libanês

Ao receber alta do hospital Sírio-Libanês, o presidente Lula esqueceu de lamentar a morte de José Augusto Mota enquanto aguardava atendimento em uma UPA do Rio de Janeiro (RJ), opinou a colunista Andreza Matais na edição deste domingo (15) do UOL News.

A gente viveu nessa semana uma cena muito triste no país e que eu não vi o governo lamentando, que foi a morte do José Augusto Mota, esperando atendimento numa UPA no Rio de Janeiro. Ele faleceu numa cadeira, sem ser atendido. Então, acho que nesse momento em que o país está, o presidente tá saindo do hospital, seria natural a gente cobrar que todo mundo tivesse um atendimento 'à la' Sírio-Libanês, que todo brasileiro tivesse também esse tipo de tratamento.

O Ministério da Saúde tem dinheiro para isso. O orçamento do Ministério esse ano foi de R$ 43 bilhões e a gente ainda está assistindo a cenas lamentáveis como essa. O presidente perdeu uma bela oportunidade de lamentar essa triste ocorrência no país. Foi muito chocante o que ocorreu, não dá para a gente não falar sobre isso e sobre o quanto o SUS é importante, mas que a gente ainda vê cenas como essa, então isso precisa ser discutido.

O Ministério da Saúde está todo entregue para uma ala política do PT. A ministra Nisia é da área de saúde, mas só está ali sentada na cadeira, a gente não vê gestão do Ministério.

Então é inadmissível o que ocorreu no país nessa semana e o país precisa discutir isso muito seriamente. Que todo mundo tenha também um tratamento do Sírio-Libanês para que todo mundo tenha saúde, educação e que os nossos dinheiros, os nossos impostos, sejam corretamente aplicados.

Andreza Matais

