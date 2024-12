'Impressionado com realismo': o que diz quem comprou volante gamer

Quando é possível, fãs de jogos de corrida investem em acessórios para deixar a prática mais imersiva e próxima da experiência real. Um dos produtos de sucesso é o simulador de volante da Logitech, compatível com PS5, PS4, PS3, Xbox e PC.

Ele tem LEDs indicadores de marcha e pedais de acelerador, freio e embreagem. As avaliações positivas de consumidores na Amazon, por exemplo, destacam que o produto melhorou a experiência e deixou os jogos mais divertidos. Confira a seguir mais detalhes e a opinião de quem o comprou.

O que a Logitech diz sobre esse volante?

Imagem: Reprodução/Amazon

Compatível com PS5, PS4, PS3, Xbox e PC;

Volante com rotação de 900º, como nos carros de corrida;

Tem LEDs indicadores de marcha, que deixam as trocas mais suaves;

Controles de jogo de fácil acesso no volante, para que você não precise tirar os olhos da tela;

Possui force feedback realista, projetado para simular a sensação do carro e dos pneus em cada curva e tipo de terreno;

Vem com três pedais de acelerador, freio e embreagem separados;

Com acabamento de aço na barra de direção e câmbio e pedais de aço inoxidável.

O que diz quem comprou esse produto?

O volante da Logitech tem mais de 7.491 avaliações de consumidores na Amazon, sendo 91% delas com pontuação máxima (cinco estrelas).



Estou impressionado com o nível de realismo que esse volante transmite durante os jogos. O force feedback é incrível, além de os pedais serem bem precisos, entregando uma experiência bem imersiva.

Ricardo Santana

Há um tempo queria comprar um para melhorar minha experiência e este volante cumpre muito bem seu papel. Jogo o F1 no PS4 e fica muito mais divertido e interessante. Mesmo meus filhos gostaram do desafio, sendo que no controle não queriam. O feedback de força que pode ser regulado dá mais realidade ao uso e torna a experiência muito mais agradável.

Daniel

Melhor opção custo-benefício para quem está fazendo a transição controle-volante, para começar a se acostumar com a mecânica e sentir um force feedback mais sutil que de volantes com Direct Drive. Ótima opção.

Thiago Lopes

Que excelente simulador. Muito bem acabado, as pedaleiras, então, nem se fala. Coisa de primeira mesmo. A sensação de dirigir é muito boa, tem um ótimo feedback do que ocorre na pista, dependendo do jogo. Podem ir sem medo de errar.

Wilder dos Santos

Pontos de atenção

Alguns consumidores relatam problemas de funcionamento e defeitos no produto, com pouco tempo de uso.

Infelizmente, ao ser instalado, constatei que o produto não funciona. Fiz vários testes e pesquisas no Google para tentar sanar o problema, acreditando ser apenas configuração, sem sucesso.

Bernardo Ludovic

Fiz a instalação, mas não está sendo reconhecido. Não estou conseguindo usar em nenhuma plataforma.

Adelvan Santos

Em menos de dois meses da compra feita, sendo que não uso todos os dias, a fonte queimou, pelo valor deveria ter qualidade.

Gilmara M.

