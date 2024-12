Ucrânia anuncia bombardeio a terminal petrolífero na Rússia - Kiev disse ter feito ataque bem-sucedido ao que descreveu como "um dos maiores terminais de produtos petrolíferos" na região, a cerca de 250 quilômetros da fronteira ucraniana.A Ucrânia informou neste sábado (14/12) ter realizado um ataque bem-sucedido contra o que descreveu como "um dos maiores terminais de produtos petrolíferos” na região de Oryol, no oeste da Rússia.

De acordo com o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia em sua conta no Facebook, a operação foi realizada na noite de sexta-feira por agentes das forças de operações especiais e outras unidades do Exército e teve como alvo um importante depósito de petróleo.

"É um dos maiores terminais de petróleo nos subúrbios da cidade de Oryol" e faz parte de um "complexo industrial militar" que abastece o Exército russo, disse o Estado-Maior.

Grande incêndio

A mídia russa exibiu imagens, supostamente do ataque, mostrando nuvens de fumaça saindo de um incêndio no céu noturno.

A região de Oryol fica a cerca de 250 quilômetros da fronteira da Ucrânia com a Rússia e não está longe de Kursk, área do país de Vladimir Putin onde o Exército ucraniano está realizando uma incursão militar.

Como resultado do ataque ucraniano à zona industrial de Oryol, houve um grande incêndio, informou a agência de notícias ucraniana Ukrinform.

O governador de Oryol disse no Telegram que o combustível havia pegado fogo em "uma instalação" na região após um "ataque maciço de drones".

Ataque de drone mata criança em Belgorod

Na região russa de Belgorod, que também faz fronteira com a Ucrânia, um ataque de drone matou um menino de 9 anos e feriu sua mãe e sua irmã mais nova, disse o governador Vyacheslav Gladkov.

Ele postou fotos da casa da família com um enorme buraco na fachada e o telhado parcialmente arrancado.

A Ucrânia ataca regularmente a infraestrutura militar e de energia da Rússia, às vezes profundamente no território de seu vizinho, em resposta aos ataques russos à sua própria infraestrutura.

O Estado-Maior de Kiev disse que a Rússia atacou durante a madrugada com 132 drones, alegando que 130 deles foram derrubados ou não conseguiram atingir os alvos.

Os militares russos disseram no sábado que derrubaram 60 drones durante a madrugada.

md (EFE, AFP)