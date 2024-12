Sem ideia de presente de Natal? Kit com bolsa e carteira está por R$ 66

Em dúvida sobre o que dar de presente neste Natal? O Guia de Compras UOL encontrou uma opção que combina versatilidade e estilo: o kit com bolsa e carteira da Santorini. Disponível em várias cores, o conjunto está com um desconto de 22%, custando R$ 66 na Shopee.

Segundo o fabricante, os produtos são práticos e combinam com diferentes tipos de ocasiões.

O que diz a Santorini sobre o kit?

Composto por uma bolsa feminina grande e uma carteira;

Bolsa possui fechamento em zíper, bolso interno, e pode ser segurada por uma alça menor ou transversal;

Carteira com 4 compartimentos para cartões, sendo um para Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dois para notas e um para moedas;

A carteira tem o fechamento em botão magnético.

O que diz quem comprou?

A bolsa e a carteira da Santorini têm 4 mil avaliações na Shopee, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). O conjunto reúne elogios entre consumidores como o tamanho e custo-benefício.

A bolsa é incrível, espaçosa, acabamento ótimo! E a carteira também, eu amei a minha compra! Apenas a bolsa que veio com um rasgadinho pequeno na parte de fora. Mas, nada que vá me atrapalhar. Independente, eu amei minha compra! E super indico (sic) Bia

Mais bonito ainda pessoalmente, o material é duro, porém as alças são mais frágeis, mas pelo preço está ótimo. Veio um nécessaire de brinde muito bonito e com o tamanho ideal. Daniele Silveira

A bolsa é bem espaçosa, e cabe bastante coisa dentro. A qualidade é boa, pelo o valor ser bem acessível, vale muito a pena comprar. Sabrina Dutra

A bolsa é linda e com ótimo acabamento. Ela não é grande e nem pequena. Ela é durinha. Era exatamente o que eu queria, que coubesse bastante coisa mas não fosse enorme. E a carteira ótima também, é linda e cabe tudo sem ser grande demais. E chegou muito rápido. Ela tem estilo, é chique. Amei! Kika Ramalho

Pontos de atenção

Outros consumidores mostraram insatisfação com o kit como a baixa resistência do material, alça fraca e pouca durabilidade.

O material não é resistente como pensei. Mas gostei que a bolsa veio maior que a medida no anúncio, o que para mim foi ótimo e a carteira é uma graça. E chegou super rápido. Rosy

Bolsa tamanho médio, achei frágil. Quando vi no anúncio, ela parecia mais resistente. A fivela lateral veio com a cor diferente das outras, coisa pouca. Alça maior é muito fraca, dessa marca eu não compraria novamente. Leidilene Nascimento

A bolsa em si é boa, porém o acabamento interno não é bom e o modo como enviaram também não foi legal. Só colocaram a bolsa sem nenhum plástico protetor ou algo parecido. Veio a bolsa dentro de uma caixa de papelão. No meu caso, que vai ser presente, vou ter de colocar algo, pois senão parece que é algo já usado. Evelyn

