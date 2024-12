Parlamento da Coreia do Sul aprova impeachment do presidente

Por Ju-min Park e Joyce Lee e Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - Parlamentares da Coreia do Sul aprovaram neste sábado, em uma segunda votação, o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol por sua curta tentativa na semana passada de impor lei marcial, uma medida que chocou a nação e dividiu seu partido.

De acordo com a constituição, o primeiro-ministro Han Duck-soo, que foi nomeado por Yoon, torna-se presidente interino, enquanto Yoon permanece no cargo, mas com seus poderes presidenciais suspensos.

Han disse que fará o máximo esforço para garantir a estabilidade após o impeachment de Yoon. "Darei toda a minha força e esforços para estabilizar o governo", disse Han a repórteres.

Yoon é o segundo presidente conservador consecutivo a sofrer impeachment na Coreia do Sul. Park Geun-hye foi removida do cargo em 2017. Yoon sobreviveu a uma primeira votação de impeachment no último fim de semana, quando seu partido boicotou amplamente a votação, privando o Parlamento de um quórum.

Manifestantes apoiando o impeachment de Yoon pularam de alegria perto do Parlamento com a notícia e acenaram bastões de LED coloridos enquanto a música tocava. Em contraste, um comício de apoiadores de Yoon esvaziou rapidamente após a notícia.

O pedido de impeachment foi aprovado depois que pelo menos 12 membros do Partido do Poder Popular, de Yoon, se juntaram aos partidos de oposição, que controlam 192 cadeiras na assembleia nacional de 300 membros, ultrapassando o limite de dois terços necessário para o impeachment.

O número de parlamentares apoiando o impeachment foi de 204, com 85 contra, três abstenções e oito votos inválidos.

O Tribunal Constitucional decidirá se removerá Yoon em algum momento nos próximos seis meses. Se ele for removido do cargo, uma eleição antecipada será convocada.

Yoon chocou a nação no final de 3 de dezembro quando deu aos militares amplos poderes de emergência para erradicar o que ele chamou de "forças antiestatais" e superar oponentes políticos obstrucionistas.

Ele rescindiu a declaração apenas seis horas depois, após o Parlamento desafiar as tropas e a polícia a votar contra o decreto. Mas isso mergulhou o país em uma crise constitucional e desencadeou pedidos generalizados para que ele renunciasse, sob a alegação de que havia violado a lei.

Mais tarde, Yoon pediu desculpas à nação, mas defendeu sua decisão e resistiu aos pedidos de renúncia.

Os partidos de oposição lançaram uma nova votação de impeachment, com grandes manifestações apoiando o impeachment.

Yoon também está sob investigação criminal por suposta insurreição devido à declaração da lei marcial e as autoridades o proibiram de viajar para o exterior.

(Reportagem de Ju-min Park, Joyce Lee e Hyonhee Shin; reportagem adicional de Josh Smith, Hyunsu Yim e Jack Kim)