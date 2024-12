'Grande dia', diz ministro de Lula sobre prisão de Braga Netto

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou neste sábado (14), após a prisão do general da reserva Walter Braga Netto (PL), que "crimes contra o Estado Democrático de Direito não serão tolerados". "Grande dia!"

O que aconteceu

Aliados do presidente Lula manifestaram-se nas redes sociais. Braga Netto foi preso no Rio de Janeiro em investigação que apura uma tentativa de golpe contra a eleição do petista, em 2022. O militar ficará sob custódia do Exército, no Comando da 1ª Divisão de Exército, na Vila Militar em Deodoro, zona oeste da capital fluminense.

Em defesa da democracia, sem anistia! Crimes contra o Estado Democrático de Direito não serão tolerados. O manifesto apresentado no pleno do Conselhão na última quinta-feira reafirma: proteger o Brasil exige compromisso com a Justiça e a defesa intransigente da democracia. Grande dia!

Alexandre Padilha

"Grande dia" foi uma expressão dita, em janeiro de 2019, pelo então presidente Jair Bolsonaro, em uma rede social. Na ocasião, o então deputado federal do PSOL, Jean Wyllys, havia anunciado que deixaria o Brasil. Bolsonaro e Wyllys foram rivais na Câmara. Após a declaração, Bolsonaro negou que a mensagem tivesse relação com o parlamentar e disse que se referia a outros assuntos.

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), declarou que "a prisão de Braga Neto é uma demonstração da solidez das nossas instituições, diante das ameaças à democracia". Segundo o deputado, "a reconstrução do Brasil começou com a defesa do Estado democrático de direito".

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, lembrou a irmã, a ex-vereadora Marielle Franco, assassinada a tiros em março de 2018. Naquele ano, o então presidente Michel Temer (MDB) declarou intervenção federal na segurança pública do Rio e nomeou Braga Netto como interventor. O militar comandou órgãos de segurança do estado.

Em 2018, Marielle se levantava contra a intervenção no Rio e seu interventor General Braga Netto. Buscando a defesa da vida e proteção da democracia. Quase 7 anos depois, o mesmo general agora é réu e foi preso por uma tentativa de golpe contra nosso país. Pra não esquecer, pra nunca mais acontecer. Que nos posicionemos sempre do lado certo da história.

Anielle Franco

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também se manifestou. "Eu avisei. Braga Netto preso!", escreveu em uma rede social.