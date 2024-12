Natal com Harry Potter: confira dois livros para fãs desse universo mágico

Natal é tempo de magia e não custa nada dar um pulinho em Hogwarts para deixar esse momento ainda mais especial. Se você tem em sua lista de presente alguém que é muito potterhead (como são chamados os fãs de Harry Potter), o Guia de Compras tem duas dicas incríveis para você acertar em cheio— além de também ser uma boa ideia para se presentear.

A primeira indicação literária é "Natal em Hogwarts: De Harry Potter e a Pedra Filosofal" (Rocco). A ilustradora chinesa Ziyi Gao recebeu uma missão importantíssima: ilustrar o capítulo de "A Pedra Filosofal" em que Harry passa seu primeiro Natal em Hogwarts.

Curtinho, ele toca no coração de quem é fã e nos transporta, por algumas páginas, de volta ao castelo e ao primeiro encontro de Potter com a capa da invisibilidade. Além disso, vivemos novamente a emoção de ver o jovem bruxo ganhar presentes pela primeira vez.

Bem ilustrado, esse livro é um abraço para quem ama o mundo de magia e bruxaria inglês.

Jack e o porquinho de Natal (Rocco) Imagem: Rafaela Polo/UOL

Uma outra opção, também de J. K. Rowling, é "Jack e o porquinho de Natal" (Rocco). Esse não é sobre magia, mas sobre família e mudanças. A história narra a visão de Jack conforme ele vai crescendo, enquanto precisa enfrentar divórcio, transformações em sua vida.

O garotinho não aguentava mais e sente que não pode desabafar com ninguém além do OP, seu porquinho de pelúcia que o acompanha em todos os lugares.

Indicado para crianças e adolescentes, esse livro é bastante educativo. Ele fala de maneira delicada sobre separação, amizade, medo, ansiedade e novas dinâmicas familiares. Explica, de maneira simples, o que as crianças sentem, e pode fazer quem vive um cenário semelhante não se sentir tão sozinho.

