Bayern sofre sua primeira derrota na Bundesliga; Leverkusen se aproxima

O Bayern de Munique, líder da Bundesliga, sofreu sua primeira derrota na atual edição do Campeonato Alemão ao perder por 2 a 1 na visita Mainz, neste sábado (14), pela 14ª rodada, onde o Bayer Leverkusen ficou a quatro pontos ao vencer por 2 a 0 o Augsburg fora de casa.

Dois gols do sul-coreano Lee Jae-sung (41' e 60'), mostrando seu oportunismo dentro da área surpreenderam a equipe de Munique, que deu emoção aos últimos minutos ao diminuir com um chute de pé esquerdo de Leroy Sané (87'), mas sa reação parou aí.

Dezembro já havia começado mal para o gigante bávaro, ao ser eliminado nas oitavas de final da Copa da Alemanha após perder em casa por 1 a 0 para o Bayer Leverkusen.

Depois desse revés, o Bayern reagiu emendando vitórias contra o Heidenheim (4-2) na Bundesliga e o Shakhtar (5-1) na Liga dos Campeões, mas o mau jogo em Mainz volta a trazer dúvidas antes de receber o RB Leipzig na próxima sexta-feira, no último jogo de 2024 e antes das festas de fim de ano.

- Vários desfalques -

O técnico Vincent Kompany sofre assim o seu primeiro revés como treinador do Bayern no campeonato alemão. O time entrou em campo com desfalques importantes principalmente no ataque (Harry Kane, Kingsley Coman, Serge Gnabry).

O Bayern dominou o jogo, mas teve dificuldade para criar chances. A melhor que teve foi um chute na trave do francês Michael Olise no início da partida, aos 6 minutos.

A MEWA Arena, em Mainz, é um dos estádios 'amaldiçoados' do Bayern nos últimos anos. Foi lá que o gigante de Munique perdeu em quatro das últimas cinco visitas no campeonato alemão.

O Mainz, com 22 pontos, subiu para a sexta colocação, aumentando suas chances de brigar pelas vagas europeias.

- Leverkusen segue subindo -

O Bayern continua com 33 pontos e vê a aproximação do atual campeão, o Bayer Leverkusen, que agora soma 29 pontos e subiu provisoriamente ao segundo lugar graças à vitória por 2 a 0 na visita ao Augsburg (13º), com gols de Martin Terrier (14') e Florian Wirtz (40').

O Leverkusen, depois de um início de temporada hesitante, conseguiu redescobrir o nível de jogo e a eficácia que o fez brilhar na temporada passada: venceu os últimos sete jogos, levando em conta todas as competições, e parece determinado a lutar para manter a sua coroa de campeão alemão.

Por enquanto, ultrapassou na tabela o Eintracht Frankfurt, que começou o dia em segundo lugar e agora caiu para terceiro, com 27 pontos.

A equipe da capital econômica alemã tem um duelo difícil no domingo, quando fechará a 14ª rodada visitando o RB Leipzig (4º, 24 pontos).

- Jogo suspenso em Berlim -

Nas demais partidas, o destaque foi a vitória do Borussia Mönchengladbach (9º) por 4 a 1 sobre o modesto Holstein Kiel (17º, penúltimo).

O jogo entre Union Berlin e Bochum foi suspenso nos acréscimos, quando estava empatado em 1 a 1, após o goleiro do Bochum, Patrick Drewes, ter sido atingido na cabeça por um objeto arremessado da arquibancada. Drewes foi atendido em campo e o árbitro decidiu ordenar o retorno imediato dos jogadores aos vestiários.

