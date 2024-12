Sete morrem após ataque israelense atingir escola que servia como abrigo em Gaza

Pelo menos sete palestinos foram mortos e 12 ficaram feridos após um ataque israelense a uma antiga escola que servia como abrigo na Cidade de Gaza, informou o serviço civil de emergência neste sábado.

O exército israelense está investigando o relato, disse um porta-voz.

Mais cedo neste sábado, o exército israelense disse que havia atacado militantes do Hamas que operavam dentro de um complexo escolar na Cidade de Gaza e que havia tomado medidas para reduzir os danos a civis.

Os mortos incluem uma mulher e seu bebê, de acordo com médicos. Não ficou claro se as outras fatalidades eram combatentes do Hamas.

O grupo islâmico palestino nega ter incorporado seus combatentes entre civis em Gaza.