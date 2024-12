Americano na Síria é libertado por rebeldes: 'Quebraram cela com martelo'

Um americano que estava desaparecido na Síria há seis meses foi entregue ao Exército dos Estados Unidos e levado de avião para a Jordânia.

O que aconteceu

Travis Timmerman, 29 anos, foi detido em junho após entrar no país sem permissão. Ele participava de uma peregrinação cristã em uma montanha ao longo da cidade de Zahle, no leste do Líbano.

Ele é um dos milhares de presos libertados pelos rebeldes após a queda do governo de Bashar al-Assad. Ele saiu da prisão na manhã de segunda (9) junto com um jovem sírio e mais 70 prisioneiros. "Entraram na prisão e derrubaram a porta da cela com um martelo".

Timmerman contou à imprensa que não foi maltratado enquanto estava na Palestina, onde fica um centro de detenção operado pela inteligência síria. Ele falou que não sabia de nenhum outro americano na prisão.

Ele disse que recebeu um colchão, um recipiente plástico para beber água e outros dois que serviam para lixo. Timmerman diz que as chamadas para oração às sextas-feiras ajudavam a ter noção dos dias.

Americano foi levado para a Jordânia em um helicóptero militar dos EUA e disse que gostaria de ficar na região, informaram fontes à Associated Press. Timmerman nasceu em Urbana, em Missouri, e se formou em finanças em 2017.

Buscas continuam por Austin Tice, jornalista que desapareceu perto de Damasco há 12 anos. O governo dos EUA ofereceu uma recompensa de US$ 10 milhões por informações que levassem a ele.

Família de Tice contratou ONG para procurá-lo. Nizar Zakka, presidente da Hostage Aid Worldwide, diz que trabalha com três cenários. "Que o encontraremos em algum lugar em Damasco, na prisão onde ele foi deixado ou na casa, no esconderijo onde ele está; que um membro de alto escalão do círculo de Assad levou Tice junto enquanto escapava do país como garantia de sua vida; ou que os captores de Tice o mataram e a outros prisioneiros para apagar evidências de seus crimes".