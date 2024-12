Villeroy de Galhau espera mais cortes de juros do BCE para o ano que vem

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau afirmou nesta sexta-feira, 13 que a autoridade monetária deve seguir cortando juros no ano que vem, embora não esteja comprometida com uma trajetória predefinida para as taxas. Em entrevista à rádio BFM, Villeroy de Galhau justificou a decisão de reduzir os juros em 25 pontos-base nesta quinta-feira, 12, à "crescente confiança" de que a inflação se acomodará na meta de 2%. "Mas há uma segunda razão: prestamos atenção ao riscos ao crescimento", afirmou o dirigente, que preside o Banco da França.