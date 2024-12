Sexta-feira 13 é dia de sorte? Cassinos da França esperam quebrar recorde de público

Os supersticiosos prometem correr aos cassinos da França nesta sexta-feira (13), onde o público esperado pode ultrapassar em 30% a média. Em Enghien-les-Bains, onde fica o maior casino da Europa, a administração espera bater recorde de movimento. E não é só lá. Como acontece sempre nestas datas, os cassinos da França costumam registrar um grande número de apostas em jogos de azar.

Diversos mitos e superstições envolve o número 13. Para algumas pessoas, o número é um bom sinal. Porém, é comum que os algarismos sejam vistos como símbolo de má sorte.

A última vez que o dia 13 caiu em uma sexta-feira foi em setembro. Muitos apostadores consideram que esta combinação de data dá sorte. Embalados por essa crença, os cassinos franceses esperam bater recordes de público hoje.

Em Enghien-les-Bains, em Val-d'Oise - único cassino da região Île de France, a apenas 14 quilômetros da capital Paris - os apostadores se reúnem em torno de 40 mesas de jogo e mais de 500 máquinas caça-níqueis. Para esta sexta-feira fria de inverno, são esperadas 3.000 pessoas.

Há aqueles que já marcam a data no calendário, como Alain, que disse à FranceInfo poder jogar "facilmente do meio-dia até às 22h".

Apesar das esperanças de muitos de ficarem ricos hoje, os jogadores não têm mais chances de ganhar numa sexta-feira 13 do que em qualquer outro dia. "Se algum cliente ganhar um prêmio grande hoje, ficaremos felizes. Mas claro, estamos falando de jogos de azar e não temos absolutamente nenhuma ingerência sobre isso", lembra Jean-Charles Pitt, diretor do Cassino de Enghien-les-Bains.

O estabelecimento deverá acomodar de 20% a 30% mais jogadores nas mesas de roleta e Black Jack nesta sexta. Entre eles, haverá aqueles que confiam na sorte e os que não necessariamente acreditam nela. "Nunca me dá sorte, deixei de acreditar no 13. Agora tenho outros números preferidos, como o 7 e o 17", brinca Safia, à FranceInfo.

O fenômeno da grande afluência de apostadores na sexta-feira 13 se repete em Luxeuil-les-Bains, no departamento de Haute-Saône, na região da Borgonha Franche-Comté, centro-este do país. A região tem cinco cassinos, quatro do grupo JOA, incluindo o de Luxeuil-les-Bains.

"Sim, é um dia muito bom, já que temos um aumento no número dos nossos clientes de 20% a 25%", calcula Thomas Mouret, diretor do estabelecimento, em entrevista à radio France Bleu Besançon. "Os nossos apostadores são atraídos pelo mistério desta data", acredita.

O local espera receber também muitos estreantes no jogo. "Iremos receber os novatos com um pequeno coquetel de boas-vindas e depois explicaremos sobre o funcionamento das máquinas e os jogos de mesa, para que se divirtam", acrescenta Mouret.

Na França, existem 190 cassinos espalhados por todo o país, em especial nas cidades turísticas. A condição é de que sejam instalados onde há menos de 500 mil habitantes, na esperança de restringir a frequentação aos turistas e combater o vício.

Em média, os casinos redistribuem pouco mais de 90% das apostas aos jogadores.