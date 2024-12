Rússia está preparando equipamentos militares para transporte em base na Síria, segundo imagens de satélite

MOSCOU (Reuters) - A Rússia parece estar preparando equipamentos militares para transporte em uma base aérea militar na Síria, de acordo com imagens de satélite divulgadas pela Maxar, após a derrubada do presidente Bashar al-Assad por rebeldes no último fim de semana.

As imagens tiradas nesta sexta-feira mostram o que parecem ser pelo menos dois Antonov AN-124s, um dos maiores aviões de carga do mundo, com seus cones de nariz abertos na base aérea de Hmeimim, na província costeira de Latakia, na Síria.

"Duas aeronaves de transporte pesado AN-124 estão no aeródromo -- ambas com seus cones de nariz levantados e preparadas para carregar equipamentos/carga", disse a Maxar.

"Perto dali, um helicóptero de ataque Ka-52 está sendo desmontado e provavelmente preparado para o transporte, enquanto os elementos de uma unidade de defesa aérea S-400 também estão se preparando para sair de seu local de implantação anterior na base aérea."

A base naval russa em Tartous, o único centro de reparos e reabastecimento da Rússia no Mediterrâneo, "permanece praticamente inalterada desde nossa cobertura de imagens de 10 de dezembro, com duas fragatas continuando a ser observadas na costa de Tartous", disse a Maxar.

A emissora Channel 4 news do Reino Unido informou ter visto um comboio de mais de 150 veículos militares russos movendo-se ao longo de uma estrada. O Channel 4 afirmou que militares russos estavam se movendo em boa ordem e que parecia ter havido um acordo para permitir que os russos saíssem da Síria de forma ordenada.

O Ministério da Defesa da Rússia não respondeu a um pedido de comentário da Reuters em um primeiro momento.

