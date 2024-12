Sakamoto: Lula quis mostrar que está bem para afastar especulações e urubus

Do UOL, em São Paulo

Após passar por novo procedimento médico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quis mostrar que está bem de saúde para afastar especulações e "urubus" ao publicar vídeo caminhando pelo corredor do hospital, onde permanece internado, opinou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (13).

Lula quis mostrar que, apesar das intervenções abordarem o cérebro, ele está bem de saúde para afastar especulações, para afastar abutres e urubus. E tinha um monte de urubu na política e na economia. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Após sentir fortes dores de cabeça, Lula foi submetido a cirurgia de emergência devido à hemorragia cerebral, no início da semana, em São Paulo. Os médicos disseram que o petista evoluía bem, sem sequelas e que permaneceria em observação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Na tarde de quarta-feira (11), no entanto, um boletim médico revelou que Lula faria um novo procedimento para interromper o fluxo de sangue em uma região de seu cérebro e impedir novos sangramentos. A informação foi recebida com surpresa e gerou ruídos inclusive no mercado financeiro.

Parte do mercado estava pirando na 'batatinha'. Não o mercado inteiro, é claro, mas tinha gente na torcida, fazendo precificação de que Lula cederia permanentemente o cargo para [o vice-presidente Geraldo] Alckmin. Gente do céu! E aí, baixa o dólar, sobe dólar por causa disso .

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Postou vídeo para afastar rumores

As redes sociais do petista foram usadas para postar um vídeo em que ele aparece caminhando nos corredores do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, ao lado de médicos e da primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja.

Nas imagens, é possível ver que o dreno, utilizado para realizar as cirurgias de remoção de hemorragias no cérebro, está protegido por uma fita micropore. Esta é a primeira aparição pública de Lula desde que ele foi internado na segunda, após sofrer fortes dores de cabeça.

O médico cardiologista Roberto Kalil afirmou que Lula deve ter alta entre segunda (16) e terça-feira (17), quando poderá viajar de volta a Brasília.

O que aconteceu com Lula?

O presidente Lula se queixou de dores na cabeça no fim da tarde de segunda-feira (9), após o encontro com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Palácio do Planalto.

Lula saiu do Planalto às pressas pouco depois das 18h. A bandeira com o brasão da República, que indica onde o presidente está, só foi arriada por volta das 20h20, e a transferência para São Paulo só foi divulgada na madrugada.

Após passar por exames médicos no Sírio-Libanês em Brasília e ser constatado um sangramento, o presidente foi transferido para São Paulo no avião presidencial, acompanhado por médicos, mas sem uma estrutura hospitalar de UTI. A primeira-dama Janja o acompanhou.

Imagem: Arte UOL | Revisão: Mauricio Panicio, neurocirurgião

Como foi o procedimento?

O presidente passou por uma embolização das artérias meníngeas, capaz de prevenir sangramentos como o que teve, conforme explicou a reportagem do VivaBem, plataforma de saúde e bem-estar do UOL. O procedimento aconteceu na quinta-feira (12).

A embolização é considerada é uma alternativa pouco invasiva, que pode ser feita para tratar problemas em diferentes órgãos, como miomas, tumores e aneurismas. No caso de Lula, ela foi feita na artéria meníngea média, que fica nas meninges (as camadas que revestem o cérebro e onde foi o sangramento do presidente). A ideia era complementar a cirurgia realizada por Lula na madrugada de terça-feira (10).

O paciente recebe anestesia geral e fica desacordado. Há a entrada de um cateter pela artéria femoral, que sobe pela aorta até chegar ao crânio. Ali, ele identifica a artéria meníngea e entope o vaso. Isso é necessário porque a cápsula da hemorragia não é retirada na cirurgia, pois fica muito aderida ao cérebro. No entanto, ela é muito vascularizada e pode propiciar o risco de novos sangramentos.

