Pelo menos seis mortos e 30 feridos em incêndio em hospital na Índia

Um incêndio em um hospital no sul da Índia matou pelo menos seis pessoas e feriu cerca de 30, disse a polícia nesta sexta-feira.

Incêndios em edifícios são comuns na Índia devido à falta de equipamentos de combate a incêndios e ao descumprimento dos padrões de segurança.

O incêndio, que está sob investigação, deflagrou na noite de quinta-feira no estado de Tamil Nadu, no sul do país, e as seis vítimas foram encontradas em um elevador do hospital da cidade de Dindigul, informou a agência de notícias Press Trust of India.

Cerca de 30 pessoas ficaram feridas, mas sua condição é "estável", disse à AFP o delegado de polícia A. Pradeep.

Este novo incidente ocorre poucas semanas depois de dez recém-nascidos morrerem em um incêndio em um hospital no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia.

