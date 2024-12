Para dirigente do BCE, gradualismo é palavra importante para política monetária

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC de Portugal, Mario Centeno reiterou que o gradualismo é importante para as decisões de política monetária, em coletiva de imprensa para a apresentação do Boletim Econômico de Portugal de dezembro, nesta sexta-feira, 13. Na ocasião, ele pontuou que o nível das taxas de juros segue restritiva.

Centeno disse que há uma desaceleração no crescimento econômico na zona do euro e que, a depender da situação na Alemanha e França, a economia portuguesa pode sofrer também.

"Temos enfrentado na Europa um nível de incerteza geopolítica muito grande, que não nos permite aproveitar o novo ciclo político europeu, o que é negativo para o crescimento", afirmou o dirigente.

Sobre a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, ele projetou que possíveis tarifas e uma guerra comercial criam um cenário "complexo" para a zona do euro.