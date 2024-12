Agência dos EUA não disse que Moraes levou dinheiro para fraudar eleição

É falso que algum órgão de inteligência dos Estados Unidos tenha acusado o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de ter recebido dinheiro para fraudar as eleições em 2022.

Posts que circulam com a desinformação alteram o título original de uma reportagem do site Poder360, que atribuiu a fala ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que diz o post

A postagem traz a logomarca do site Poder360 e uma suposta manchete que diz "Moraes levaria US$ 50 milhões para fraudar eleição, segundo órgão de inteligência Americana".

Por que é falso

Título da reportagem foi alterado. Ao buscar no Google por "Moraes levaria US$ 50 milhões para fraudar eleição", o resultado traz reportagens publicadas em fevereiro deste ano que atribuem a declaração ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (aqui). Uma delas é a do Poder360 com o título original "Moraes levaria US$ 50 milhões para fraudar eleição, disse Bolsonaro" (aqui e abaixo). É possível observar que no post desinformativo a fonte do título é alterada.

Titulo original do Poder360 atribuiu acusação a Bolsonaro Imagem: Reprodução

Bolsonaro fez acusação sem provas em reunião gravada. A declaração do ex-presidente foi dada durante uma reunião realizada em 5 de julho de 2022, cuja gravação foi apreendida pela PF em um computador do então assessor Mauro Cid. Nela, o ex-presidente insinua que ministros do TSE teriam recebido milhões de dólares, mas assume não ter provas para embasar a acusação (aqui e abaixo).

A apreensão do vídeo fez parte da investigação sobre uma tentativa de golpe para manter Bolsonaro na Presidência. A PF indiciou o ex-presidente e quase 40 pessoas e concluiu que ele planejou, atuou e teve domínio direto sobre os atos para se manter no poder (aqui).

Viralização. Nesta sexta-feira (13), no Instagram, um post com o conteúdo falso tinha 3.340 curtidas.

A postagem também foi verificada pela Reuters.

