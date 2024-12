Projeção em apoio a Lula é de 2022 e não tem relação com cirurgia na cabeça

Lula não recebeu homenagem em Nova York após passar por cirurgia de emergência na cabeça, como sugere vídeo compartilhado nas redes sociais.

A projeção em que se lê "O mundo precisa de Lula", em inglês, foi feita em 29 de outubro de 2022, um dia antes do segundo turno das eleições brasileiras.

O que diz o post

Vídeo compartilhado exibe prédio com letreiro luminoso no qual se lê: "The world needs Lula" (O mundo precisa de Lula, em português).

No post aparece um homem e sobre a imagem há o texto: "Projeção em Nova York faz uma homenagem para o Presidente Lula, depois da cirurgia realizada! Vejam!"

Por que é falso

Projeção de apoio a Lula no edifício icônico Chrysler Building, localizado em Manhattan, foi no final de outubro de 2022. O vídeo foi postado na conta da ClimaInfo, instituição sem fins lucrativos, no X, nas versões em inglês e português, com a seguinte legenda: "Pelo clima, pela Amazônia, o mundo quer e precisa de Lula" (aqui e abaixo).

Pelo clima, pela Amazônia, o mundo quer e precisa de Lula.

Às vésperas da eleição brasileira, projeção gigante no edifício Chrysler em Nova York diz que o MUNDO QUER LULA. pic.twitter.com/kZ15nR6S6L -- ClimaInfo (@ClimaInfoNews) October 30, 2022

Vídeo já foi usado em outras postagens enganosas. Desde 2022, o vídeo circula alterado ou fora do contexto (aqui, aqui e aqui).

Lula foi submetido a uma embolização de artéria meníngea média nesta quinta-feira. De acordo com o cardiologista Roberto Kalil, que cuida do presidente, o procedimento foi um sucesso e Lula deve ter alta na semana que vem. O procedimento é complementar à cirurgia feita para conter uma hemorragia no cérebro e serve para bloquear o fluxo de sangue na região e evitar futuros sangramentos. Segundo a equipe médica, Lula está neurologicamente perfeito e conversando.

O presidente teve uma hemorragia intracraniana em decorrência de um acidente doméstico. Na última terça-feira, Lula foi submetido a uma cirurgia de trepanação às pressas. O procedimento consiste em uma pequena perfuração no crânio onde é inserido um dreno. De acordo com a equipe médica do presidente, ele não tem sequelas. Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada em outubro. Na ocasião, ele precisou levar pontos na nuca.

Viralização. Nesta sexta-feira (13), no Instagram, vídeo com conteúdo falso registrava 5.507 visualizações.

A postagem também foi verificada pela Lupa e Reuters.

